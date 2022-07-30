Донецк, 30 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Населенный пункт Александровка и Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:37 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 15:48 — населенный пункт Марьинка (западная) — населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Красный Партизан.