Москва, 30 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 30 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

wacki56 Самолет

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 30 июля в Москве ожидается переменная облачность, воздух при этом прогреется до +24 градусов.