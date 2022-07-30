Москва, 30 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Следующий выход в открытый космос по российской программе Международной космической станции состоится в середине августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Работы за бортом орбитальной станции проведут космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев. Целью выхода в открытый космос станет выполнения ряда операций по подключению роботизированного манипулятора ERA к российскому сегменту МКС.

В частности, космонавты установят телекамеры дополнительного обзора, подключат внешний пульт управления манипулятором и демонтируют стартовые кольца для облегчения манипулятора. Работы в открытом космосе продлятся около 6 часов 46 минут.

Российские космонавты выйдут за борт МКС в 63-й раз. Для космонавта Артемьева выход станет седьмым в карьере, для Матвеева — третьим.

Европейский манипулятор ERA установлен на внешней стороне российского модуля МКС «Наука». Робот-манипулятор будет использоваться для обслуживания российского сегмента орбитальной станции.