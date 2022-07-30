Омск, , 15:59 — REGNUM В Омске начата проверка в связи с пропажей десятилетнего ребёнка во время купания. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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Установлено, что 29 июля он вместе со своим девятилетним братом пошёл на реку Иртыш. Со слов брата, мальчик зашёл в воду и его стало уносить течением. На берегу были обнаружены чёрные сланцы, кепка и рюкзак. Поиски ребёнка продолжаются.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям родителей.