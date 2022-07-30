Томск, 30 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 13 из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 133 381. Жертвами коронавируса стали 870 человек.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 763 пациента, в том числе 39 за последние сутки.