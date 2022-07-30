Москва, , 15:52 — REGNUM В День Военно-Морского Флота (ВМФ), 31 июля, президент России Владимир Путин подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ Kremlin.ru

Уточняется, что в День ВМФ глава Российского государства примет главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, и обойдёт на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравив личный состав их экипажей с этим праздником.

Также указывается, что парад будет традиционно состоять из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих и в нём в 2022 году будут принимать участие свыше 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих.

При этом отмечается, что парад закончится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Помимо этого, парады кораблей ВМФ РФ также состоятся во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

«Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что состав Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России пополнился новым патрульным кораблём «Сергей Котов» проекта 22 160.