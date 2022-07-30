Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил уйти из политики. Об этом 30 июля сообщил на телеканале «Имеди» его адвокат Валерий Гелбахиани.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Причина — сохранение и спасение его жизни, — сказал юрист. — Сейчас стоит вопрос его жизни и смерти, а не политики».

Гелбахиани подчеркнул, что Саакашвили не просто разрывает с основанной им партией «Единое национальное движение», но и вообще из политики. Ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что не видит, чтобы в Грузии продолжали считать политика лидером.

Напомним, вскоре после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии.

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