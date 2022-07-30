Шарлыкский район, Оренбургская область, , 15:48 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области четырёхлетняя девочка отравилась бензином. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Бензин Andshel

Установлено, что она увидела бутылку из-под лимонада и сделала глоток. Но там оказался бензин. Девочка испугалась и рассказала матери о случившемся.

«Скорая помощь» доставила пострадавшую в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

По факту этого несчастного случая проводится проверка. И по её окончании будет принято процессуальное решение.