Кемерово, 30 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области продолжают реализовывать соглашение о сотрудничестве с донбасской Горловкой. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В Горловке предстоят серьёзные ремонтно-восстановительные работы. И представители этого братского шахтёрского города приехали к нам в Кузбасс изучить опыт в сферах ЖКХ и строительства», — отметил Телегин в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что представители Горловки уже побывали в Белове, где познакомились с работой системы городского жизнеобеспечения и осмотрели парк коммунальной техники.