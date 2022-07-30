Мурманск, 30 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отреагировал на скандал, который в фойе мурманского отеля учинила норвежский консул Элизабет Эллингсен.

Kremlin.ru Андрей Чибис

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, Эллингсен возмутилась тому, что сотрудники гостиницы попросили ее подождать, пока горничные закончат убираться в номере. Одной из произнесенных ею фраз стала «Я ненавижу русских».