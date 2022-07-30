Улан-Удэ, 30 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Бурятии за первые три месяца 2022 года зафиксировано увеличение туристического потока на 60%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра туризма республики Алдара Доржиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

«По сравнению с 2021 годом прирост турпоток за период с января по март уже составил 60%. Сейчас мы ожидаем такой же прирост за полугодие», — отметил руководитель ведомства.

В абсолютных цифрах, с января по май турпоток в регионе достиг 179 тыс. человек. Из них около 129 тыс. человек размещались в гостиницах, отелях и гостевых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте власти Бурятии призвали готовиться наплыву «просто неимоверного количества» желающих отдохнуть на Байкале.

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