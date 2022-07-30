Удине, Италия, 30 июля 2022, 15:40 — REGNUM Сегодня, 30 июля, лондонский футбольный клуб «Челси» в товарищеском матче одержал уверенную победу над «Удинезе» со счетом 2:0. Встреча проходила в Удине (Италия) на стадионе «Дачия Арена».
Забитыми мячами в составе «Челси» отметились Рубен Лофтус-Чик (45+1’ Матео Ковачич) и Хаким Зиеш (56’ пенальти).
Статистика матча («Удинезе»/ «Челси»)
Удары 4/15
Удары в створ 1/6
Владение 32%/68%
Угловые 1/5
Нарушения 5/7
Составы команд:
«Удинезе»: Паделли, Нуитинк, Перес (Пафунди, 46’), Ловрич, Палумбо, Пуссетто (Катанавиз, 73’), Самарджич (Кокетта, 74’), Эбоселе, Абанква, Гуессанд (Абдалла, 78’), Несторовски.
«Челси»: Кепа (Беттинелли, 68’), Чалоба, Чилуэлл (Кенеди, 67’), Сарр (Эмерсон, 68’), Ковачич, Пулишич, Лофтус-Чик (Вале, 78’), Галлахер (Гилмор, 77’), Ампаду, Зиеш, Броя (Хадсон-Одои, 46’).