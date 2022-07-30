Кишинёв, , 15:39 — REGNUM В аэропорту Кишинёва скоро будут приняты дополнительные меры безопасности. Так в пресс-службе полиции Молдавии прокомментировали 30 июля волну эвакуаций из воздушной гавани в течение июля.

Аэропорт Кишинева Airport.md

В ведомстве прокомментировали 17-е сообщение за месяц о «минировании» аэропорта. Ранее сообщили о задержании троих подозреваемых, но ситуация не изменилась.

«Скоро для обеспечения безопасности граждан и исключения рисков в этом отношении будут приняты новые меры. Подробности будут позже», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что ранее в пограничной полиции Молдавии сообщили, что в кишинёвском аэропорту установили дополнительные сканеры для проверки пассажиров и багажа. Их планируют запустить 31 июля.

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