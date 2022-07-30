Абакан, , 15:36 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки было выявлено 25 новых носителей коронавируса. Об этом сообщил оперштаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из них: два случая инфицирования выявлено при плановом мониторинге; четыре — по контакту с заболевшими; два человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время восемь пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в Хакасии зарегистрирован 34 651 случай заражения коронавирусом. При этом лечатся амбулаторно 100 человек, в стационаре — 47 человек.