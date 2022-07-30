Санкт-Петербург, 30 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Юрием Марусиным прошла в Санкт-Петербурге 30 июля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Alejandro В Мариинском театре

Поклонники простились с оперным певцом в Мариинском театре, где Марусин проработал более 40 лет. Ведущие солисты театра в память о коллеге исполнили арии из классических опер.

«Он был певцом, искренне преданным своему театру, своей стране», — отметил художественный руководитель труппы, народный артист России Валерий Гергиев.

Юрий Марусин скончался 27 июля 2022 года в возрасте 76 лет. Отпевание прошло в Храме Спаса Нерукотворного Образа, певец похоронен на Волковском кладбище.

Марусин окончил Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова в 1975 году. В 1977-78 годах певец стажировался в оперном театре «Ла Скала». С 1980 года являлся солистом Мариинского театра.

В 1981 году Юрий Марусин удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1983 году — народного артиста РСФСР. Певец становился лауреатом множества международных конкурсов, удостоен государственных премий и наград, включая орден Почёта.