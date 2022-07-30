Кишинёв, 30 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Молдавии 30 июля поступило семнадцатое за последний месяц сообщение о «минировании». Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдавии.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

«На данный момент новая тревога со взрывчаткой в ​​международном аэропорту Кишинёва», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место прибыли специалисты МВД. Все многочисленные сообщения о «бомбах», которые были ранее, оказались ложными.

Стоит отметить, что в Молдавии выезд бригады сапёров при сообщении о минировании обходится бюджету в 60 тыс. леев (около 190 тыс. рублей по курсу).