Красноярск, 30 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом. 39 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 368 235. Жертвами коронавируса стали 10 912 пациентов.

Выздоровели после COVID-19 в регионе к настоящему времени 356 334 человека, в том числе 39 за последние сутки.