Лондон, , 15:26 — REGNUM В ходе ток-шоу британского телеведущего Пирса Моргана 30 июля американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер заявила, что США в течение долгого времени унижали Россию.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Коултер, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на Украине виноваты страны НАТО. При этом она добавила, что страны Запада должны прекратить поддерживать киевский режим.

«Я не защищаю президента России (Владимира) Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи», — сказала она.

При этом американский обозреватель уточнила, что в НАТО после развала СССР нет никакого смысла, однако он продолжает покушаться на Россию и добавила, что США «слишком долго унижали» жителей РФ.

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — добавила Коултер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший старший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за резкого снижения уровня жизни в Германии нынешний канцлер стран Олаф Шольц и его правительство к концу 2022 году уйдут в отставку, и новые немецкие власти начнут урегулирование своих отношений с Россией.