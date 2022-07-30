Абакан, 30 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Аскизском районе Хакасии пал травы перешёл на земли лесного фонда. Об этом сообщило минприроды региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

«Накануне вечером в 15 км северо-западнее населённого пункта Сыры крупный пал травы перешёл на земли лесного фонда на территории Базинского участкового лесничества в Бирикчульском лесничестве, — отметили в ведомстве. — Лесной пожар уже локализован на площади 2,5 га. На месте работают восемь лесных пожарных от автономного учреждения и лесничества и три единицы лесопожарной техники».

Уточняется, что угрозы населённому пункту нет.