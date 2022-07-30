Кемерово, , 15:11 — REGNUM В кузбасском «Пассажиравтотрансе» прокомментировали инцидент с водителем автобуса, которая, по словам очевидцев, сняла штаны перед пассажирами. По данным предприятия, озвученные в соцсетях факты являются недостоверными.

Пассажиры в общественном транспорте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Все пассажиры маршрута №165 «Ж. Д. Вокзал — д. Старо-Червово», следующие в направлении деревни Старо-Черовово, желающие доехать до конечной остановки, были доставлены туда своевременно, — говорится в официальном комментарии. — Подтверждений тому, что на фото, представленном в посте — водитель автобуса, не имеется».

При этом отмечается, что для детального расследования инцидента в предприятии-перевозчике создадут конфликтную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось сообщение очевидцев о том, что в кемеровской деревне Старо — Червово водитель автобуса в ответ на недовольство пассажиров сняла штаны.

Читайте также: В Кузбассе водитель автобуса сняла штаны перед пассажирами