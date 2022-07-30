Кемерово, 30 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В кузбасском «Пассажиравтотрансе» прокомментировали инцидент с водителем автобуса, которая, по словам очевидцев, сняла штаны перед пассажирами. По данным предприятия, обнародованные в соцсетях факты являются недостоверными.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

«Все пассажиры маршрута №165 ж/д вокзал — д. Старочервово, следующие в направлении деревни Старочервово, желающие доехать до конечной остановки, были доставлены туда своевременно, — говорится в официальном комментарии. — Подтверждений тому, что на фото, представленном в посте, — водитель автобуса, не имеется».

При этом отмечается, что для детального расследования инцидента в предприятии-перевозчике создадут конфликтную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось сообщение очевидцев о том, что в кемеровской деревне Старочервово водитель автобуса в ответ на недовольство пассажиров сняла штаны.

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