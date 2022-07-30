Кишинёв, , 15:10 — REGNUM Властям Молдавии не стоило начинать уголовное преследование экс-президента Молдавии Игоря Додона его родственников. Об этом он 30 июля заявил в своём телеграм-канале.

Игорь Додон Dodon.md

«Они сделали большую ошибку. Не надо было трогать меня и моих близких. Теперь, пока я с ними не закончу, не остановлюсь», — написал Додон.

Политик уверен, что жители Молдавии поддержат его в политической борьбе. По мнению экс-президента, полицейские, учителя и медики хотят, чтобы действующая власть ушла в отставку.

Напомним, ранее Додон неоднократно заявлял, что осенью будет пик недовольства населения высокими тарифами на газ и отопление, а также низкими пенсиями и зарплатами. По его прогнозу, будущей зимой или весной в стране будут досрочные президентские и парламентские выборы.

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