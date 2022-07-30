Кишинёв, , 15:02 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС) могут стать последними руководителями Молдавии. Об этом 30 июля заявил в своем телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Майя Санду и ПДС могут стать последними руководителями Молдовы и войти в историю как ликвидаторы, как те, кто начал войну в Молдавии. Призываю их: пока не поздно — остановитесь!» — написал Додон.

По его мнению, многие жители страны «молятся», чтобы поменялась власть. Экс-президент считает, что в Молдавии ещё не было так плохо, как при Санду.

Напомним, Додон ранее заявлял, что хуже действующего режима в Молдавии быть не может, и призвал его «снести». Он призвал разные политические силы объединиться и бороться, лишь бы к власти пришла другая партия, а какая именно, его мнению, не так важно.

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