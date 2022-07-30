Ливерпуль, Великобритания, , 15:01 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник «Ливерпуля» и первой сборной Англии по футболу Алекс Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму. У футболиста было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Как утверждает главный тренер основной команды «мерсисайдцев» Юрген Клопп, 28-летнему полузащитнику не потребуется операция, однако футболист пропустит начало нового сезона Английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас в 17 матчах АПЛ. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету англичанина один ассист в шести встречах.

За «Ливерпуль» Алекс Окслейд-Чемберлен выступает с 31 августа 2017 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 38 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.