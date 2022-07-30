Москва, , 15:01 — REGNUM Производственный центр корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре передал опытный образец корпуса самолёта Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) специалистам Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

В лаборатории ЦАГИ специалисты проведут финальную сборку планера. После этого фюзеляж будет установлен в испытательный стенд для сертификационных ресурсных испытаний.

В частности, планер и шасси пройдут многократные циклические нагрузки для экспериментальной проверки расчётного ресурса в 54 тыс. лётных часов. Эти испытания позволят подтвердить соответствие конструкции требованиям авиационных норм.

«Успешное завершение ресурсных и лётных испытаний позволит нам к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство», — отметил генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Самолёт SSJ-NEW является новой версией пассажирского ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100. Главной особенностью этой версии является максимальное замещение импортных комплектующих узлами отечественного производства.

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