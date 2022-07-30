Москва, , 15:00 — REGNUM Свыше 140 украинских нацистов уничижили высокоточным ударом подразделения Вооружённых сил РФ, разгромив в ходе спецоперации на Украине воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё около 250 киевских боевиков получили в результате удара ранения различной степени тяжести и добавляется, что вся военная техника, находившаяся в эшелоне, была выведена из строя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что семь женщин-поваров вернулись в Россию с кораблей, удерживаемых Украиной.