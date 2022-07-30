Москва, 30 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Свыше 140 украинских нацистов уничтожили высокоточным ударом подразделения Вооружённых сил РФ, разгромив в ходе спецоперации на Украине воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё около 250 киевских боевиков получили в результате удара ранения различной степени тяжести, и добавляется, что вся военная техника, находившаяся в эшелоне, была выведена из строя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что семь женщин-поваров вернулись в Россию с кораблей, удерживаемых Украиной.