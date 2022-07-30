Марсель, Франция, 30 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. 30 июля французский футбольный клуб «Марсель» объявил об аренде 22-летнего португальского флангового атакующего защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша. Аренда рассчитана на один год до конца июня 2023 года.

ФК «Арсенал»

Текущее соглашение Нуну Тавареша с «Арсеналом» действует до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 22 матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых смог набрать 2 (1+1) очка по системе гол+пас. Также Тавареш получил две желтые карточки.

За «Арсенал» Нуну Тавареш выступает с 10 июля 2021 года после перехода из лиссабонской «Бенфики» за 8 миллионов евро. В трансфере был заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.