Первоуральск, Свердловская область, 30 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области сожгли автомашину одного из кандидатов в депутаты местной думы. Об этом пишут СМИ.

Dave Hogg Пожар

По данным изданий, инцидент произошёл ночью 30 июля. В МЧС сообщили журналистам, что машина сильно пострадала.

Кандидат связывает произошедшее со своей политической деятельностью. Между тем, на форумах и в соцсетях некоторые комментаторы не исключают, что это ЧП могло быть кем-то подстроено. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.