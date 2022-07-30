Вашингтон, 30 июля 2022, 14:53 — REGNUM Конгресс США выступает за введение санкций в отношении трёх бизнесменов, которые имеют отношение к политическим процессам в Молдавии. Об этом говорится в обнародованном 29 июля письме американскому президенту Джо Байдену, подписанному представителями обеих палат Конгресса.

Конгресс США
Конгресс США
(сс) Alan Levine

Конгрессмены предлагают ввести санкции против бывшего главы Демократической партии Молдавии, экс-спикера парламента республики Владимира Плахотнюка, молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и лидера входящей в парламент Молдавии партии «Шор» Илона Шора.

«Хоть США и ввели визовые ограничения в отношении молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, другие известные коррупционеры до ещё не столкнулись с американскими или международными санкциями. Более активное применение санкций США к молдавским олигархам поспособствует усилиям правительства Молдавии по укреплению верховенства закона и сдерживанию коррупционеров», — говорится в сообщении Конгресса.

Авторы письма также подозревают, что указанные лица могут быть проводниками российского влияния в Молдавии.

Напомним, Платон, Плахотнюк и Шор объявлены молдавскими властями в розыск и покинули страну. Правоохранительные органы Молдавии в июле провели почти 100 обысков в членов оппозиционной партии «Шор» после того, как партия попыталась организовать протестный митинг в Кишинёве численностью 40 тыс. человек, но этого не допустила полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер социалистов Молдавии сообщил на форуме в Китае о гонениях на партию