Вашингтон, 30 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Конгресс США выступает за введение санкций в отношении трёх бизнесменов, которые имеют отношение к политическим процессам в Молдавии. Об этом говорится в обнародованном 29 июля письме американскому президенту Джо Байдену, подписанному представителями обеих палат Конгресса.

(сс) Alan Levine Конгресс США

Конгрессмены предлагают ввести санкции против бывшего главы Демократической партии Молдавии, экс-спикера парламента республики Владимира Плахотнюка, молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и лидера входящей в парламент Молдавии партии «Шор» Илона Шора.

«Хоть США и ввели визовые ограничения в отношении молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, другие известные коррупционеры до ещё не столкнулись с американскими или международными санкциями. Более активное применение санкций США к молдавским олигархам поспособствует усилиям правительства Молдавии по укреплению верховенства закона и сдерживанию коррупционеров», — говорится в сообщении Конгресса.

Авторы письма также подозревают, что указанные лица могут быть проводниками российского влияния в Молдавии.

Напомним, Платон, Плахотнюк и Шор объявлены молдавскими властями в розыск и покинули страну. Правоохранительные органы Молдавии в июле провели почти 100 обысков в членов оппозиционной партии «Шор» после того, как партия попыталась организовать протестный митинг в Кишинёве численностью 40 тыс. человек, но этого не допустила полиция.