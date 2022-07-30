Милан, Италия, , 14:50 — REGNUM 20-летний итальянский фланговый нападающий и воспитанник «Милана» Паоло Мальдини проведет следующий сезон в «Специи» на правах аренды. Об этом 30 июля сообщили на официальном сайте «россонери».

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

В прошедшем сезоне Паоло Мальдини принял участие в восьми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Специи». Сумма на поле футболист провел 145 минут и получил одну желтую карточку.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского нападающего в 2 миллиона евро. За «Милан» Мальдини дебютировал 2 февраля 2020 года в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:1), выйдя на замену на 90-й минуте.