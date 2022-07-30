Кемерово, , 14:52 — REGNUM В Кемеровской области в связи с возможным увеличением температуры воздуха выше 30°C и риском гибели людей на водных объектах введён особый режим. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором Сергеем Цивилёвым.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ввести с 08:00 30 июля 2022 года до 08:00 1 августа 2022 года на территории Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

При этом спасательные службы переведены в усиленный режим работы.