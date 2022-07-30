Москва, 30 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлена контрбатарейная работа подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины, обнародовало 30 июля Минобороны России.

РСЗО «Ураган»

На выложенных в интернет кадрах запечатлены выход на ударные позиции, подготовка и ведение огня по позициям и целям киевских боевиков, российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган».

Также указывается, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили в Запорожье две американские гаубицы М777 и батарею РСЗО «Ураган», а также две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт-Б» ВСУ в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ сами не осознают, за кого сейчас ведут бои.