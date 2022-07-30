Кемерово, 30 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области 31 июля ожидаются местами грозы, местами туман. Об этом сообщил регинальный гидрометцентр.

ИА REGNUM Жара

«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+17 °C, днём +24…+29 °C», — уточняется в прогнозе.

При этом на территории региона прогнозируется пожароопасность второго класса горимости, местами первого и третьего классов.