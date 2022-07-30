Барселона, Испания, , 14:39 — REGNUM Французский защитник Жюль Кунде, который ранее перешёл из футбольного клуба «Севилья» в команду «Барселона», заключит с каталонским клубом контракт сроком на пять лет. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба команды из Барселоны.

Жюль Кунде Adrien33000

Уточняется, что, согласно условиям контракта, сумма отступных за 23-летнего футболист составит €1 млрд, при этом такие же отсыпные прописаны у «Барселоны» в контрактах полузащитники Педри, Феррана Торреса и нападающего Ансу Фати.

Отметим, Жюль Кунде играл в составе «Севильи» с 2019 года и в прошедшем сезоне сыграл за команду в 44 матчах, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей.