Пекин, , 14:34 — REGNUM Китайская компания Huawei представила обновленную версию собственной операционной системы HarmonyOS 3.0, являющейся альтернативой Android от Google. Об этом пишет газета China Daily.

Huawei A4-Nieuws

На презентации новой версии операционной системы представитель Huawei Ю Чэндун рассказал, что под управлением HarmonyOS работает уже более 300 млн устройств компании. Он добавил, что это делает разработку Huawei самой быстрорастущей операционной системой в мире. В компании отметили, что HarmonyOS также используется на 170 млн сторонних продуктов, оснащённых версией операционной системы для устройств интернета вещей (IoT).

Компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS в августе 2019 года. Это стало ответом китайского гиганта на санкции правительства США, ограничившие доступ Huawei к мобильной операционной системе Android от американской компании Google.

Операционная система от Huawei используется в смартфонах, планшетах и умных бытовых приборах. Также существует специальная версия HarmonyOS для электромобилей, которую Huawei разработала совместно с китайским автопроизводителем Seres.

Читайте ранее в этом сюжете: В Huawei разработали собственный язык программирования