Пекин, 30 июля 2022, 14:34 — REGNUM Китайская компания Huawei представила обновленную версию собственной операционной системы HarmonyOS 3.0, являющейся альтернативой Android от Google. Об этом пишет газета China Daily.
На презентации новой версии операционной системы представитель Huawei Ю Чэндун рассказал, что под управлением HarmonyOS работает уже более 300 млн устройств компании. Он добавил, что это делает разработку Huawei самой быстрорастущей операционной системой в мире. В компании отметили, что HarmonyOS также используется на 170 млн сторонних продуктов, оснащённых версией операционной системы для устройств интернета вещей (IoT).
Компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS в августе 2019 года. Это стало ответом китайского гиганта на санкции правительства США, ограничившие доступ Huawei к мобильной операционной системе Android от американской компании Google.
Операционная система от Huawei используется в смартфонах, планшетах и умных бытовых приборах. Также существует специальная версия HarmonyOS для электромобилей, которую Huawei разработала совместно с китайским автопроизводителем Seres.
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