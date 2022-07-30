Тбилиси, 30 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Единственный выживший в трагедии, которая произошла на горнолыжном курорте в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии, находится в больнице. Об этом 30 июля сообщил журналистам директор Первой университетской клиники в Тбилиси Леван Ратиани.

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Он рассказал, что у пострадавшего сотрясение мозга, а также сложный перелом ноги. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.

«Ему вчера провели неотложную операцию. Он находится в хирургическом отделении под наблюдением»

Напомним, 29 июля в Казбегском муниципалитете упали в ущелье инструктор по планеризму и полетевший с ним турист. За ними отправили вертолет, в котором были четыре пилота, два спасателя и два медицинских сотрудника. Воздушное средство задело хвостом скалу, потеряло управление и упало. На земле вертолет взорвался, все, кто там был, погибли. Живым остался только тренер по планеризму.