Москва, 30 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В данный момент Министерство иностранных дел России готовит варианты реакции на возмутительное поведение сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в гостинице в Мурманске. Об этом 30 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Tvc.ru Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, ранее сотрудница норвежского консульства в ответ на просьбу немного подождать, когда будет проведена уборка её номера, стала кричать о своей ненависти к русским.

«Не буду цитировать здесь её полностью, скажу лишь, что в выборе лексики представитель иностранного государства себя не сдерживала, обнажив составляющую её злобу», — написала в своём сообщении Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что, когда Эллингсен приехала в Мурманск в 2019 году, она «мило позировала» для фотографий.

«В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — отметила Захарова.

«В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — также добавила она.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появилась видеозапись с камер наблюдения в мурманской гостинице, на которой Эллингсен высказывает крайнее недовольство тем, что её попросили подождать, когда будет закончена уборка в её номере, и кричит о том, что она «ненавидит русских».