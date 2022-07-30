Донецк, , 14:32 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Марьинку в ДНР. Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:45 — н.п. Озаряновка — н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; ️14:05 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️14:18 — н.п. Марьинка (западная) — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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