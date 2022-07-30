Москва, 30 июля 2022, 14:30 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 127,5 млн рублей на кредитную спецпрограмму поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сообщение об этом пресс-служба правительства опубликовала на своем сайте.
«В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заемные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации», — отмечается в сообщении.
В апреле правительство РФ выделило 7 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий ТЭК. Программу льготного кредитования системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли, власти запустили для помощи этим отраслям в условиях санкций.
Ставка для предприятий АПК — 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.