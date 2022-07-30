Москва, , 14:30 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 127,5 млн рублей на кредитную спецпрограмму поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сообщение об этом пресс-служба правительства опубликовала на своем сайте.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заемные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации», — отмечается в сообщении.

В апреле правительство РФ выделило 7 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий ТЭК. Программу льготного кредитования системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли, власти запустили для помощи этим отраслям в условиях санкций.

Ставка для предприятий АПК — 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.