Новокузнецк, Кемеровская область, 30 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Отголоски землетрясения, произошедшего в Туве накануне вечером, докатились до Новокузнецка. Они вызвали небольшие колебания почвы.

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН Землетрясение в Туве

«На Кузнецкой ТЭЦ и ГТЭС «Новокузнецкая» — всё в порядке, — сообщили в Сибирской генерирующей компании. — Провели проверку оборудования, всех зданий и сооружений. Нарушений не выявлено».

В СГК уточнили, что сейсмическое событие не повлияло на подачу электроэнергии и горячей воды потребителям.