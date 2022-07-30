Херсон, Украина, , 14:26 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами не осознают, за кого сейчас ведут бои. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет. Ее распродали Зеленские, Порошенко, все те, кто рвал ее на куски», — отметил он.

Также он обратил внимание, что многие в рядах армии ВСУ не хотят идти туда, куда их отправляет киевский режим.

«Те люди, которые отказываются идти в атаку, с ними очень жестко обходятся украинские нацисты», — добавил он.