Москва, , 14:23 — REGNUM Семь женщин-поваров вернулись в Россию с кораблей, удерживаемых Украиной. Об этом 30 июля сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

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«Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное», — отметила она в Telegram-канале. Омбудсмен добавила, что «на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков».

В мае Москалькова заявила, что в Измаиле на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России. Позже она обратилась в МККК с просьбой способствовать возвращению удерживаемых граждан РФ.