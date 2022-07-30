Москва, 30 июля 2022, 14:23 — REGNUM Семь женщин-поваров вернулись в Россию с кораблей, удерживаемых Украиной. Об этом 30 июля сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
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«Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное», — отметила она в Telegram-канале. Омбудсмен добавила, что «на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков».
В мае Москалькова заявила, что в Измаиле на Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России. Позже она обратилась в МККК с просьбой способствовать возвращению удерживаемых граждан РФ.