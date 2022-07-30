Херсон, 30 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В данный момент большая часть ранее уехавших жителей Херсонской области желает возвратиться назад. Об этом 30 июля рассказала заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«У нас очень большой запрос людей… которые находятся на стороне Украины, о том, как въехать назад в Херсонскую область», — сказала она, её слова приводит телеканал RT в своём телеграм-канале.

Также Губарева добавила, что власти региона всех ждут, всех готовы трудоустроить, а также сделают всё возможное для того, чтобы восстановить мирную жизнь.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ.