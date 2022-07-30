Ереван, 30 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Бывшего командующего оборонительным районом в армии Нагорного Карабаха арестовали за нарушения на боевом дежурстве. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Mil. am Боевые действия в Нагорном Карабахе

«Полковник, занимавший пост командующего оборонительным районом с ноября 2019 г. по 4 октября 2020 г., находясь на боевом дежурстве, нарушил ряд правил несения боевого дежурства, установленных целым рядом нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.

По версии следователей, командир 26 сентября 2020 года устроил застолье в части по случаю годовщины формирования подразделения. На вечеринку пригласили около 100 военнослужащих.

Отмечается, что в это время поступали сообщения о возможном начале боевых действий, но полковник якобы не стал вводить состояние полной боевой готовности в части. Кроме того, его обвиняют в бездействии, когда 27 сентября поступило сообщение о приближении бронетехники противника к передовой.

«В этих условиях 27 сентября 2020 года в 07:10 вооружённые силы Азербайджана предприняли широкомасштабное наступление на данном рубеже обороны, нанеся большие потери нашим войскам, прорвали оборону ряда боевых позиций», — заявили в Следственном комитете.

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года разгорелись боевые действия в результате наступления ВС Азербайджана. В 9 ноября того же года между Москвой, Баку и Ереваном было заключено соглашение о прекращении огня. В оппозиции Армении в поражении обвиняют премьер-министра республики Никола Пашиняна.