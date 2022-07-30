Курск, 30 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Курске 30 июля прорвало водопровод на улице Димитрова, напротив поликлиники № 1. Как сообщила пресс-служба областной администрации, без холодной воды остались дома в центре Курска.

Diepos.co.za Водопроводный кран

Порыв произошел во время ликвидации технических нарушений, выявленных ПАО «Квадра» в ходе гидравлических испытаний.

Повреждения устраняют аварийные бригады МУП «Курскводоканал». Восстановить холодное водоснабжение планируют к вечеру 30 июля.