Центр Курска остался без воды из-за аварии
Курск, 30 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Курске 30 июля прорвало водопровод на улице Димитрова, напротив поликлиники № 1. Как сообщила пресс-служба областной администрации, без холодной воды остались дома в центре Курска.
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Водопроводный кран
Порыв произошел во время ликвидации технических нарушений, выявленных ПАО «Квадра» в ходе гидравлических испытаний.
Повреждения устраняют аварийные бригады МУП «Курскводоканал». Восстановить холодное водоснабжение планируют к вечеру 30 июля.