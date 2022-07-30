Глушковский район, Курская область, 30 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Курской области на неразорвавшемся боеприпасе 29 июля подорвался сельскохозяйственный трактор, сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В Курской области на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор

«Трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в Глушковском районе недалеко от деревни Елизаветовка. К счастью, водитель не пострадал», — говорится в официальном сообщении.

Жителей Курской области попросили не пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженные боеприпасы и в случае их обнаружения звонить в службу спасения.