Лондон, , 14:07 — REGNUM Сегодня, 30 июля, лондонский «Арсенал» в рамках финала товарищеского Кубка Эмирейтс встретится с испанской «Севильей». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14:30 по московскому времени.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Сака, Эдегор, Джака, Жезус, Мартинелли.

Запасные: Беллерин, Рунарссон, Нкетиа, Мэйтленд-Найлз, Холдинг, Суареш, Пепе, Мари, Локонга, Нелсон, эль-Ненни, Маркиньос, Тернер.

«Севилья»: Буну, Рекик, Навас, Кармона, Акунья, Ракитич, Торрес, Фернандо, Корона, Эн-Несери, Ламела.

Запасные: Зарзана, Перес, Кинтана, Дмитрович, Монтиель, Окампос, Сусо, Гудель, Жордан, Делейни, Гомес, Круз, Эрзиг, Ортис, Ромеро, Салас.