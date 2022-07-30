Лондон, 30 июля 2022, 14:07 — REGNUM Сегодня, 30 июля, лондонский «Арсенал» в рамках финала товарищеского Кубка Эмирейтс встретится с испанской «Севильей». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Сака, Эдегор, Джака, Жезус, Мартинелли.
Запасные: Беллерин, Рунарссон, Нкетиа, Мэйтленд-Найлз, Холдинг, Суареш, Пепе, Мари, Локонга, Нелсон, эль-Ненни, Маркиньос, Тернер.
«Севилья»: Буну, Рекик, Навас, Кармона, Акунья, Ракитич, Торрес, Фернандо, Корона, Эн-Несери, Ламела.
Запасные: Зарзана, Перес, Кинтана, Дмитрович, Монтиель, Окампос, Сусо, Гудель, Жордан, Делейни, Гомес, Круз, Эрзиг, Ортис, Ромеро, Салас.