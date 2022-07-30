Москва, , 14:06 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 261 самолет и 145 вертолетов. Об этом 30 июля сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1644 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 361 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автотехники.

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